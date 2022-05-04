Маск планирует сделать Twitter платным: кого это будет касаться — Finance.ua

Илон Маск заявил, что Twitter может взимать «незначительную» плату с коммерческих и государственных пользователей. Это часть стремления миллиардера-предпринимателя увеличить доходы, отстающие от больших конкурентов, таких как Meta Platforms Inc. Facebook.
«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей. Небольшой доход лучше, чем ничего!» — написал Маск.
На прошлой неделе агентство Reuters заявило, что Маск сообщил банкам, что разработает новые способы монетизации Twitter и сократит выплаты руководителям, чтобы сократить расходы в компании, занимающейся платформой для социальных сетей.
Маск также сообщил банкам, что планирует разработать функции для увеличения доходов бизнеса, в том числе новые способы заработка на твитах, содержащих важную информацию или становящихся вирусными.
На ежегодном гала-концерте Met Gala в Нью-Йорке в понедельник Маск сказал, что охват Twitter в настоящее время является лишь «нишевым», и он хотел бы, чтобы в нем участвовал гораздо больший процент населения страны.
Маск, также главный исполнительный директор ведущего производителя электромобилей Tesla, с прошлого месяца предлагает ряд изменений в Twitter.
В твитах, которые были удалены, Маск предложил внести изменения в премиальный сервис подписки Twitter Blue, в том числе снизить его стоимость, запретить рекламу и предоставить возможность оплаты в криптовалюте dogecoin.
Подписав на прошлой неделе соглашение о покупке Twitter за 44 млрд долларов, Маск сказал, что хочет расширить платформу новыми функциями, сделать алгоритмы с открытым исходным кодом для повышения доверия, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.