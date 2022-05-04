Маск планирует сделать Twitter платным: кого это будет касаться — Finance.ua

Маск планирует сделать Twitter платным: кого это будет касаться

Илон Маск заявил, что Twitter может взимать «незначительную» плату с коммерческих и государственных пользователей. Это часть стремления миллиардера-предпринимателя увеличить доходы, отстающие от больших конкурентов, таких как Meta Platforms Inc. Facebook.

Об этом сообщает Reuters.

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей. Небольшой доход лучше, чем ничего!» — написал Маск.

На прошлой неделе агентство Reuters заявило, что Маск сообщил банкам, что разработает новые способы монетизации Twitter и сократит выплаты руководителям, чтобы сократить расходы в компании, занимающейся платформой для социальных сетей.

Маск также сообщил банкам, что планирует разработать функции для увеличения доходов бизнеса, в том числе новые способы заработка на твитах, содержащих важную информацию или становящихся вирусными.

На ежегодном гала-концерте Met Gala в Нью-Йорке в понедельник Маск сказал, что охват Twitter в настоящее время является лишь «нишевым», и он хотел бы, чтобы в нем участвовал гораздо больший процент населения страны.

Маск, также главный исполнительный директор ведущего производителя электромобилей Tesla, с прошлого месяца предлагает ряд изменений в Twitter.

В твитах, которые были удалены, Маск предложил внести изменения в премиальный сервис подписки Twitter Blue, в том числе снизить его стоимость, запретить рекламу и предоставить возможность оплаты в криптовалюте dogecoin.

Подписав на прошлой неделе соглашение о покупке Twitter за 44 млрд долларов, Маск сказал, что хочет расширить платформу новыми функциями, сделать алгоритмы с открытым исходным кодом для повышения доверия, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.

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