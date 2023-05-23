FaceID вместо посадочных талонов: в аэропорту Берлина ввели биометрическую проверку — Finance.ua

FaceID вместо посадочных талонов: в аэропорту Берлина ввели биометрическую проверку Сегодня 22:52 — Технологии&Авто

FaceID вместо посадочных талонов: в аэропорту Берлина ввели биометрическую проверку, © Reisetopia | Unsplash

Аэропорт Берлин-Бранденбург ввел новую цифровую услугу биометрического контроля доступа, облегчающую путешественникам прохождение контроля. Посадочные талоны заменяют FaceID, пишет Schengen Visa Info

Использовать распознавание лиц пока планируют только в приоритетной полосе контроля безопасности. Если функция будет хорошо работать, ее действие расширят и другие процессы: регистрацию на рейс и чек-ин перед входом в самолет.

Объявляя эту новость, аэропорт Берлин-Бранденбург заявил, что цифровой сервис позволяет путешественникам получить доступ к определенным процессам в аэропорту с помощью биометрического распознавания лица.

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«Цифровой сервис BER Traveler позволяет получить доступ к определенным процессам в аэропорту через биометрическое распознавание лица и полностью свободные руки без необходимости показывать документы», — говорится в заявлении аэропорта Берлин-Бранденбург.

Также было подчеркнуто, что этот проект находится в стадии тестирования в сотрудничестве с Lufthansa Group, а также технологической компанией FastID.

Как это будет работать?

Тем, кто захочет воспользоваться услугой, нужно будет заранее установить программу, загрузить все документы и предоставить биометрические данные. В день рейса их получит служба контроля аэропорта (по вашему согласию, конечно). Это означает, что пассажиры имеют полный контроль над данными в приложении и могут полностью удалить их в любое время.

Как объясняют в аэропорту Берлин-Бранденбург, на первом этапе услуга будет предоставлять доступ только к приоритетной полосе. Однако далее он также сможет использовать автоматы саморегистрации посредством распознавания лица.

Ранее пассажиры должны были предъявлять посадочные талоны, чтобы попасть на первую полосу контроля безопасности. Однако, согласно недавнему введению, пассажиры теперь могут получить быстрый доступ к приоритетной безопасности через отдельную полосу посредством распознавания лица.

Так, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings' Senators и HON Circle Members теперь могут воспользоваться новыми услугами в аэропорту.

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Телеканал 24 По материалам:

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