Наиболее загруженные аэропорты планеты в 2022 году — данные ACI World Сегодня 14:15 — Фондовый рынок

Наиболее загруженные аэропорты планеты в 2022 году — данные ACI World

Сегодня ACI World обнародовал 10 самых загруженных аэропортов планеты по пассажиропотоку, грузам и авиаперевозкам в 2022 году.

Об этом сообщает airport-world.com.

Пассажирские перевозки

Четыре лучших аэропорта фактически остались такими же, как и в 2021 году.

Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL) принял 93,7 миллиона пассажиров (+23,8%) и сохранил первое место в 2022 году.

за ним Даллас/Форт-Уорт (DFW) с 73,4 миллиона (+17,5%),

Денвер (DEN) занимает третье место с 69,3 миллиона (+17,8%)

и Чикаго О’Харе (ORD) занимает четвертое место с 68,3 миллиона (+26,5%).

Однако, за исключением Лос-Анджелеса (LAX) на шестом месте с 65,9 миллиона (+37,3%).

Остальные Топ-10 составляли аэропорты, которые либо возобновили свой предыдущий статус среди самых загруженных шлюзов мира:

Дубай ( DXB),

лондонский Хитроу (LHR),

парижский CDG (CDG)

либо продолжают стремительную восходящую траекторию роста пассажиропотока, например Стамбул (IST) и Дели (DEL).

Из 10 лучших аэропортов мира пять находятся в Соединенных Штатах. Все они имеют значительную часть внутренних пассажирских перевозок (от 75% до 95% внутренних перевозок).

Самый большой скачок в Топ-10 зафиксировал лондонский Хитроу, поднявшийся с 54-й позиции в рейтинге в 2021 году на восьмой после восстановления границ после двух лет закрытия.

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