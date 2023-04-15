Наиболее загруженные аэропорты планеты в 2022 году — данные ACI World
Сегодня ACI World обнародовал 10 самых загруженных аэропортов планеты по пассажиропотоку, грузам и авиаперевозкам в 2022 году.
Об этом сообщает airport-world.com.
Пассажирские перевозки
Четыре лучших аэропорта фактически остались такими же, как и в 2021 году.
- Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL) принял 93,7 миллиона пассажиров (+23,8%) и сохранил первое место в 2022 году.
- за ним Даллас/Форт-Уорт (DFW) с 73,4 миллиона (+17,5%),
- Денвер (DEN) занимает третье место с 69,3 миллиона (+17,8%)
- и Чикаго О’Харе (ORD) занимает четвертое место с 68,3 миллиона (+26,5%).
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Однако, за исключением Лос-Анджелеса (LAX) на шестом месте с 65,9 миллиона (+37,3%).
Остальные Топ-10 составляли аэропорты, которые либо возобновили свой предыдущий статус среди самых загруженных шлюзов мира:
- Дубай ( DXB),
- лондонский Хитроу (LHR),
- парижский CDG (CDG)
- либо продолжают стремительную восходящую траекторию роста пассажиропотока, например Стамбул (IST) и Дели (DEL).
Из 10 лучших аэропортов мира пять находятся в Соединенных Штатах. Все они имеют значительную часть внутренних пассажирских перевозок (от 75% до 95% внутренних перевозок).
Самый большой скачок в Топ-10 зафиксировал лондонский Хитроу, поднявшийся с 54-й позиции в рейтинге в 2021 году на восьмой после восстановления границ после двух лет закрытия.
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