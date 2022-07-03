Facebook закрывает свой криптовалютный пилотный проект — Finance.ua

Facebook закрывает свой криптовалютный пилотный проект Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

1 сентября Meta (экс-Facebook) закроет пилотный криптопроект Novi по осуществлению платежей через цифровой кошелек. Компания объявила о своем решении на сайте сервиса, отправив пользователям текстовое сообщение со ссылкой на объявление, в котором их призывают как можно быстрее вывести свои деньги с платформы.

С 21 июля пользователи лишатся возможности добавлять деньги на свои счета в кошельке Novi. Аккаунт Novi в WhatsApp и приложение для смартфона Novi также станут недоступными.

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Криптовалютный кошелек Novi ранее назывался Calibra и изначально предназначался для использования со стейблкоином Libra (позже переименованным в diem). Однако под давлением со стороны регулирующих органов планы компании по запуску собственного токена изменились, и в октябре 2020 года Novi стал проектом по денежным переводам на основе криптовалюты.

Meta планирует использовать технологию Novi в будущих продуктах, например, в своем проекте метавселенной, сообщил представитель компании в электронном письме ресурсу fortune.com. Отказавшись от планов по запуску собственной криптовалюты, Meta переключила внимание на невзаимозаменяемые токены (NFT) и виртуальные вселенные.

noworries По материалам:

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