Meta сокращает планы по найму инженеров на 30% и намекает на возможные увольнения — Finance.ua
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Meta сокращает планы по найму инженеров на 30% и намекает на возможные увольнения

Фондовый рынок
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Компания Meta Platforms сокращает свои цели по найму инженеров в этом году как минимум на 30%. Также компания предупредила всех сотрудников, чтобы они готовились к серьезному экономическому спаду. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил сотрудникам в четверг, что он ожидает «одного из худших спадов, которые мы видели в новейшей истории».
В мае Meta предупредила, что замедляет или приостанавливает приём на работу на некоторые должности среднего и старшего звена. Цукерберг в четверг уточнил, что компания сократила свою цель по найму инженеров примерно до 6000-7000 по сравнению с первоначальным планом нанять около 10000 новых инженеров. По состоянию на конец марта в Meta работало более 77800 сотрудников. Как сообщает Reuters, компания также оставляет некоторые должности незанятыми и «усиливает» управление эффективностью, чтобы отсеять сотрудников, неспособных достичь более высоких целей.
«На самом деле в компании, вероятно, есть куча людей, которым здесь не место», — сказал Цукерберг на встрече.
Этот шаг следует за достаточно оптимистичным финансовым отчётом за первый квартал. Однако компания предупредила, что война в Украине оказывает давление на доходы. В то же время Meta заявила, что будет ограничивать свои планы расходов на год в свете более слабого прогноза доходов.
Снижение целей по найму знаменует собой откат от политики быстрого роста численности персонала в последние годы. Финансовый директор Meta Дэйв Венер заявил в феврале, что компания ожидает, что «увеличенная численность персонала» будет самым большим фактором прироста расходов в 2022 году. В первом квартале компания наняла более 5800 новых сотрудников.
Но пересмотр бюджета расходов Meta наряду с более широким экономическим спадом и давлением на её рекламный бизнес из-за мер по обеспечению конфиденциальности данных вынуждают компанию корректировать планы по найму персонала.
В служебной записке для персонала, которая появилась на внутреннем дискуссионном форуме компании перед встречей, говорится, что компания должна «более безжалостно расставлять приоритеты» и «управлять более компактными, активными, более эффективными командами».
По материалам:
ITC.ua
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