Ежемесячные выплаты за особые заслуги: кому и сколько будут начислять — Finance.ua

Ежемесячные выплаты за особые заслуги: кому и сколько будут начислять
Правительство приняло постановление о ежемесячных денежных выплатах гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«20 января Правительство приняло постановление, которое обеспечит осуществление ежемесячных денежных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также членам семей погибших (умерших) граждан из их числа» — говорится в сообщении.
Документ определяет размеры выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед родиной и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» — три размера минимальной зарплаты, или 20 100 грн на 1 января этого года.
Размеры ежемесячной денежной выплаты в зависимости от присвоенного знака отличия с 2014 года:
- награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней — два размера минимальной зарплаты, или 13 400 грн;
- награждены орденом «За мужество» трех степеней — один размер минимальной зарплаты (6700 грн);
- награждены орденом княгини Ольги трех степеней — один размер минимальной заработной платы (6700 грн);
- нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) лиц из указанного перечня — один размер минимальной заработной платы (6700 грн).
Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.
«Для тех лиц, которые имеют право на назначение ежемесячной денежной выплаты и на 1 января 2023 г. состояли на учете в территориальных органах ПФУ, органами Пенсионного фонда будет производиться назначение автоматически по материалам пенсионных дел с выплатой с 1 января 2023 года», — добавили в Минсоцполитики.
Те лица, которые имеют право на назначение ежемесячной денежной выплаты и не состоят на учете в органах ПФУ, должны обратиться в органы Пенсионного фонда. В случае обращения, назначения и выплаты будут осуществляться с 1 января 2023 года.
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