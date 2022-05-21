Ежедневный отток по украинским картам за рубежом около $100 млн — НБУ

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Ежедневный отток по украинским картам за рубежом около $100 млн — НБУ

Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированным в Украине, составляет около $100 млн, оказывая значительное давление на резервы страны.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

«У нас по картам каждый день $100 млн отток», — написал он в Facebook.

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Национальный банк Украины с 21 мая 2022 года снял ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карт наличную валюту.

«Таким образом НБУ создает возможности для сближения курса конвертации валюты для временно находящихся за рубежом людей и курса покупки наличной валюты для граждан, остающихся в Украине», — пояснил цель этого решения регулятор в Facebook.

Кроме того Нацбанк снизил вдвое лимит на снятие валюты в банкоматах за рубежом с гривневых карт — до 50 тыс. грн.

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«Также это минимизирует „карточный туризм“. По имеющимся данным, значительная часть операций с гривневыми картами за границей — это снятие наличных с банкоматов. Заметная часть этой наличности потом возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок. То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени потребности, что сейчас крайне важно минимизировать», — подчеркивают в НБУ.

По его мнению, выравнивание условий прямой (через наличные операции) и косвенной (через карточные операции) покупки населением валюты в Украине и за рубежом является мерой, которая позволит предотвратить непроизводительное выведение капитала и защитить международные резервы Украины.

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