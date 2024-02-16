Евротрейдеры заработали более 300 миллионов долларов благодаря хранению газа в Украине — Finance.ua
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Евротрейдеры заработали более 300 миллионов долларов благодаря хранению газа в Украине

Энергетика
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Евротрейдеры заработали более 300 миллионов долларов благодаря хранению газа в Украине
Евротрейдеры заработали более 300 миллионов долларов благодаря хранению газа в Украине
Европейским трейдерам удалось заработать около 320 млн долларов благодаря хранению газа в подземных газовых хранилищах Украины.
Об этом пишет The Economist.
Отмечается, что хранилища в Европе этой зимой были переполнены, а хранение газа в танкерах на море было бы дорогостоящим.
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«Решение европейских трейдеров было нетрадиционным: они направили 3 млрд кубометров газа на восток — в Украину. Это помогло сохранить запасы ЕС в течение этой зимы, снизив цены на газ на всем континенте. Это также обеспечило значительные прибыли для привлеченных компаний. Акос Лош из Колумбийского университета подсчитал, что трейдеры заработали на этом до 300 млн евро (320 млн долл.)», — пишет The Economist.
В материале говорится, что этот кейс выглядит как тест для будущей энергетической стратегии Европы. Несмотря на то, что энергетические проблемы Европы стали менее острыми, доступные услуги хранения обеспечивают защиту от будущих сбоев.
По материалам:
Економічна Правда
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