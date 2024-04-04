Евростат: инфляция в Еврозоне в марте снизилась до 2,4% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евростат: инфляция в Еврозоне в марте снизилась до 2,4%

Мир
11
Евростат: инфляция в Еврозоне в марте снизилась до 2,4%
Евростат: инфляция в Еврозоне в марте снизилась до 2,4%
Евростат сообщил, что инфляция в Еврозоне в марте упала до 2,4%, причем самые низкие показатели были в Литве и Финляндии, а самые высокие — в Хорватии и Эстонии.
Об этом пишет «Немецкая волна».
Читайте также
Замедление инфляции в странах Евросоюза, в частности, отмечается в сфере продуктов питания. По данным Евростата, рост цен на продукты, алкоголь и табак составил 2,7%.
Месяцем ранее этот показатель составлял 3,9%, а в январе — 5,6%. Рост цен на услуги остался на том же уровне, что и в предыдущие месяцы — 4,0%.
Читайте также
По оценкам статистиков, самый низкий уровень инфляции зафиксирован в Литве и Финляндии — 0,3 и 0,7% соответственно. Высокие темпы роста цен — в Хорватии (4,7%) и Эстонии (4,1%).
В ФРГ уровень инфляции в марте продолжил снижаться, составив 2,2% в годовом выражении. Мюнхенский институт ifo также прогнозирует, что летом 2024 года темпы роста цен в Германии упадут ниже 2-процентной отметки.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.