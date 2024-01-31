Евросоюз рассматривает возвращение квот для некоторых товаров из Украины — Finance.ua
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Евросоюз рассматривает возвращение квот для некоторых товаров из Украины

Аграрный рынок
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Европейская комиссия рассмотрит возможность одобрить продление режима льготной торговли с Украиной до июня 2025 года, но с изменениями, о которых просила Польша.
Об этом сообщает RMF.
Как отмечает издание, в проекте нового соглашения предполагается возвращение квот на импорт в ЕС украинского сахара, мяса птицы и яиц, чего нет в действующем соглашении. На этом настаивали министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
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Польский еврокомиссар также попытается добиться более выгодного для Польши базового периода для расчета квот. Речь идет о том, чтобы в расчетах учитывали среднее значение за последние три года, а не только за последний год.
Проект соглашения также предусматривает два защитных механизма: первый — обычный, а второй — на случай непредсказуемых рыночных колебаний.
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Аварийный механизм может быть инициирован даже одной страной, а решение об остановке чрезмерного импорта будет приниматься быстрее, потому что за это будет отвечать Еврокомиссия и ей не потребуется согласие со стороны всех стран ЕС.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия объявит изменения в торговое законодательство Евросоюза, которые позволят соседям Украины вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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