Евросоюз рассматривает возвращение квот для некоторых товаров из Украины — Finance.ua

Евросоюз рассматривает возвращение квот для некоторых товаров из Украины Сегодня 04:33 — Аграрный рынок

Европейская комиссия рассмотрит возможность одобрить продление режима льготной торговли с Украиной до июня 2025 года, но с изменениями, о которых просила Польша.

Об этом сообщает RMF.

Как отмечает издание, в проекте нового соглашения предполагается возвращение квот на импорт в ЕС украинского сахара, мяса птицы и яиц, чего нет в действующем соглашении. На этом настаивали министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

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Польский еврокомиссар также попытается добиться более выгодного для Польши базового периода для расчета квот. Речь идет о том, чтобы в расчетах учитывали среднее значение за последние три года, а не только за последний год.

Проект соглашения также предусматривает два защитных механизма: первый — обычный, а второй — на случай непредсказуемых рыночных колебаний.

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Аварийный механизм может быть инициирован даже одной страной, а решение об остановке чрезмерного импорта будет приниматься быстрее, потому что за это будет отвечать Еврокомиссия и ей не потребуется согласие со стороны всех стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия объявит изменения в торговое законодательство Евросоюза, которые позволят соседям Украины вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции.

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