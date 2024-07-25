Евросоюз приобрел для Украины ІТ-оборудование на 2 млн евро — Finance.ua
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Евросоюз приобрел для Украины ІТ-оборудование на 2 млн евро

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Евросоюз приобрел для Украины ІТ-оборудование на 2 млн евро
Евросоюз приобрел для Украины ІТ-оборудование на 2 млн евро
Европейский Союз профинансировал закупку и поставку современного ІТ оборудования и программного обеспечения для Министерства аграрной политики и продовольствия и Госпродпотребслужбы общей стоимостью около 2 млн евро.
Об этом сообщает проект EU4SaferFood.
«Среди закупленного — мощное аппаратное оборудование для Государственного аграрного реестра Минагрополитики и нового учебного центра для государственных служащих Госпродпотребслужбы. Мы также обновили парк офисной техники, такой как компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, сетевое оборудование, многофункциональные устройства и позаботились о надежном резервном копировании данных и их восстановлении в случае чрезвычайных ситуаций», — отметил руководитель сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиан Бен Хелл.
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Благодаря новому оборудованию и программному обеспечению Министерство аграрной политики сможет значительно увеличить и модернизировать дата-центр, а также обеспечить стабильную работу Государственного аграрного реестра. Госпродпотребслужба начнет и будет поддерживать работу нового учебного центра для специалистов в области ветеринарной медицины, безопасности пищевых продуктов и санитарно-фитосанитарных мероприятий.
Как сообщалось, проект «Дальнейшая поддержка в согласовании украинского законодательства, контроля и осведомленности о законодательстве ЕС в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных, фитосанитарии» (EU4SaferFood) финансируется Европейским Союзом.
Проект проходит с марта 2024 года по ноябрь 2025 года. Бюджет проекта — 1 999 885 евро. Этот Проект является продолжением предыдущего проекта ЕС «Совершенствование законодательства, контроля и осведомленности в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных в Украине» (EU4SaferFood) /2019 — 2024 гг.
По материалам:
Фінансовий клуб
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