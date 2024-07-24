Госспецсвязи: белорусские хакеры атакуют украинский госсектор — Finance.ua

Госспецсвязи: белорусские хакеры атакуют украинский госсектор Сегодня 15:40 — Финтех и Карты

Госспецсвязи: белорусские хакеры атакуют украинский госсектор

Хакеры из беларуси атакуют проектные офисы и органы местного самоуправления.

Об этом пишет Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала всплеск активности белорусской хакерской группировки UAC-0057 в период с 12 по 18 июля. Злоумышленники использовали типичную для них комбинацию вредоносной программы PICASSOLOADER и бекдора Cobalt Strike Beacon, рассылая документы.

Выявленные документы свидетельствуют об интересе хакеров к финансово-экономическим показателям, налогообложении, а также реформах органов местного самоуправления.

Госспецсвязи призывает специалистов проектных офисов и сотрудников органов местного самоуправления быть особенно внимательными и безотлагательно обращаться в CERT-UA в случае выявления подозрительной активности.

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