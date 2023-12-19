Евросоюз начинает расследование в отношении соцсети X (Twitter) — Finance.ua

Евросоюз начинает расследование в отношении соцсети X (Twitter) Сегодня 02:06 — Фондовый рынок

Евросоюз начинает расследование в отношении соцсети X (Twitter)

Европейский Союз заявил, что начинает расследование в отношении платформы социальных сетей X (ранее Twitter) из-за вероятного нарушения Закона ЕС о цифровых услугах. Это будет первое расследование блока после принятия закона.

Об этом пишет Reuters.

Закон, вступивший в силу в ноябре прошлого года, требует от крупных онлайн-платформ и поисковых систем прилагать больше усилий для борьбы с незаконным содержанием и рисками для общественной безопасности, а также для защиты от манипуляций.

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Еврокомиссия сообщила, что теперь в первоочередном порядке проведет углубленное расследование в отношении X и продолжит собирать доказательства, посылая дополнительные запросы на информацию, проводя интервью и проверки.

Расследование в отношении X будет сосредоточено на противодействии распространению незаконного контента в ЕС и эффективности мер, предпринятых для борьбы с манипулированием информацией.

Также ЕС будет расследовать меры, предпринятые компанией для повышения прозрачности своей платформы, а еще «вероятно, обманчивый дизайн пользовательского интерфейса», например синие галочки, выдающие за платную подписку.

Закон о цифровых услугах ЕС ввел новые правила модерации контента, конфиденциальности пользователей и прозрачности. Любой компании, которая нарушит правила, грозит штраф в размере до 6% ее мировой прибыли.

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