Twitter/X теперь стоит вдвое дешевле, чем его покупал Маск — Finance.ua
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Twitter/X теперь стоит вдвое дешевле, чем его покупал Маск

Фондовый рынок
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Twitter/X теперь стоит вдвое дешевле, чем его покупал Маск
Twitter/X теперь стоит вдвое дешевле, чем его покупал Маск
Соцсеть Twitter/X сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов. Год назад Илон Маск приобрел ее за 44 миллиарда долларов, пишет The Verge.
Таким образом, стоимость этой соцсети снизилась на 55%. Об этом идет речь во внутренних документах компании.

Twitter/X теперь стоит 19 миллиардов долларов

30 октября сотрудники X получили долю в компании стоимостью 19 миллиардов долларов или 45 долларов за акцию. Ранее при покупке компании акция стоила 54,20 долларов.
Илон Маск заявлял, что он переплатил за соцсеть. По его мнению, стоимость компании составляет 20 миллиардов долларов, назвав ее «обратным стартапом».
Напомним, что недавно австралийский регулятор наложил штраф на принадлежащую Илону Маску компанию Х в размере 386 тысяч долларов. Причина — отказ сотрудничать с расследованием практики противодействия жестокому обращению с детьми.
Этот факт стал мощным репутационным ударом, ведь рекламодатели стали меньше инвестировать в компанию. Причиной этого является прекращение модерации большинства содержимого и восстановление тысячи запрещенных аккаунтов.
По материалам:
Телеканал 24
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