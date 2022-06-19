Евросоюз может отменить статус кандидата в ЕС Украине, если она не выполнит свои обязательства — Finance.ua
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Евросоюз может отменить статус кандидата в ЕС Украине, если она не выполнит свои обязательства

Сегодня 09:54Казна и Политика
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Евросоюз может отменить статус кандидата в ЕС Украине, если она не выполнит свои обязательстваЕвросоюз может отменить статус кандидата в ЕС Украине, если она не выполнит свои обязательства
Если Украина станет государством-кандидатом в члены Европейского союза, ЕС сможет отнять у страны такой статус, если Киев нарушит свои обязательства. В частности, это касается проведения необходимых реформ для членства в Евросоюзе.
Такой пункт предложила ввести Европейская комиссия в заключении о предоставлении статуса кандидата Украине. Об этом пишет «Украинская правда».
Как отмечается, ранее таких положений не было в решениях Еврокомиссии по поводу членства любого другого государства. А сейчас Брюссель, учитывая особое положение Украины, принял такое решение одновременно по Украине и Молдове.
Что это значит? В материале сказано, что Брюссель хоть и дал Украине положительный вывод, однако по сути сказал, что Киев не готов быть кандидатом. Кроме того, было определено семь блоков реформ, которые необходимо выполнить государству, чтобы сохранить статус кандидата в члены ЕС.
«Брюссель оставляет за собой право забрать этот статус в любой момент, или наоборот — передвинуть Украину или Молдову на следующий этап (по дороге к вступлению в ЕС)», — идет речь в сообщении.
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Евросоюз не определил точную дату, до которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что ЕК проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ должны завершиться боевые действия. В таком случае, срок может быть продлен.
Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.
Напомним, ЕК официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза.
По материалам: Обозреватель
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