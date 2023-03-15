Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть — Finance.ua
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Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть

Энергетика
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Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть
Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть
Страны Евросоюза и США обещают уже в марте пересмотреть лимит цен на российскую сырую нефть.
Об этом заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис.
«Европа обязалась пересмотреть предельную цену (на российскую нефть. — Ред.) в марте. Об этом сообщили в IEA (Международном энергетическом агентстве. — Ред.). Европа также обязалась принять определенный теоретический ориентир по цене на нефть, которая должно быть на пять долларов меньше рыночной цены российской нефти. Следовательно, если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает снижение цены на два или три доллара. Это были европейские обязательства», — отметил Харрис.
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При этом, по его словам, США и страны G7 также пообещали пересмотреть цену на российскую нефть, но не взяли обязательств по ее корректировке. Пока они ожидают оценки IEA.
Сейчас лимит цен на российскую нефть, который установили страны ЕС и «Большой семерки», составляет 60 долларов за баррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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