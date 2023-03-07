ОАЭ принимают все больше грузов российской нефти — Reuters Сегодня 15:45 — Энергетика

Объединенные Арабские Эмираты принимают больше грузов российской сырой нефти, что является еще одним примером того, как западные санкции против россии скорректировали традиционные потоки торговли энергоносителями.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на торговые источники и данные отслеживания судов.

"россия продает как сырую нефть, так и нефтепродукты по сниженным ценам после того, как международные санкции из-за вторжения в Украину привели к тому, что у нее осталось меньше покупателей.

Это развитие событий также подчеркивает растущее сотрудничество между россией и ведущими производителями нефти в Персидском заливе, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ", — пишет агентство.

Точно неизвестно, когда ОАЭ начали импортировать российскую нефть, но данные отслеживания танкеров указывают на то, что объемы выросли после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года и последующих западных санкций против россии, добавляет Reuters.

Данные отслеживания судов показывают, что около 1,5 миллиона баррелей российской нефти поступило в ОАЭ — один из крупнейших мировых производителей нефти — с ноября 2022 года, причем объемы либо начали расти, либо растут с начала 2022 года.

Согласно данным энергетической аналитической компании Kpler, первая поставка российской нефти в ОАЭ состоялась в 2019 году, но объемы поставок выросли после апреля 2022 года с паузой между июлем и октябрем 2022 года.

Данные Refinitiv Eikon показывают, что первая поставка российской нефти в страну состоялась в 2022 году, со всплеском объемов в апреле 2022 года.

Министерства энергетики ОАЭ и россии не сразу ответили на запросы прокомментировать эти данные.

Економічна Правда По материалам:

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