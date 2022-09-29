Евросоюз хочет запретить россиянам открывать криптокошельки — Finance.ua
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Евросоюз хочет запретить россиянам открывать криптокошельки

Финтех и Карты
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Евросоюз хочет запретить россиянам открывать криптокошельки
Евросоюз хочет запретить россиянам открывать криптокошельки
Евросоюз усилит ограничения на криптоинвестиции россиян внутри блока в ответ на проводимые властями рф псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.
Об этом пишет профильное издание CoinDesk.
По словам собеседника, предыдущее ограничение криптовалютных активов в размере 10 000 евро будет отменено. По новым правилам, эту сумму можно сократить до нуля.
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Таким образом власти ЕС стремится остановить использование цифровых активов для обхода введенных против россии ограничений на крупные банковские переводы.
«Фиктивные референдумы, организованные на территориях, оккупированных россией, являются незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой», — заявила днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Тогда же она объявила об ограничении цен на российскую нефть, запрете на экспорт авиационных товаров и электронных компонентов и ограничении на импорт российских товаров, что, по ее словам, лишит россию 7 млрд евро.
Полная информация о новом пакете санкций пока не опубликована, поскольку она еще подлежит согласованию со странами — членами Евросоюза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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