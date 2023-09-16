Европротокол для ДТП: что это и как использовать — Finance.ua

Европротокол для ДТП: что это и как использовать Сегодня 19:01 — Личные финансы

Европротокол для ДТП: что это и как использовать

Европротокол — это бумажный или электронный бланк для оформления дорожно-транспортного происшествия водителями самостоятельно. Для этого не следует вызывать представителей правоохранительных органов.

Детальнее о том, как работает Европротокол и когда им можно воспользоваться, рассказали в Национальной полиции Украины.

Европротокол можно использовать, если:

отсутствуют травмированные или погибшие;

не причинен материальный ущерб третьим лицам;

у участников ДТП есть действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто согласие по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 гривен.

Составить европротокол можно с помощью онлайн-системы или же на бумажном бланке.

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Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет ошибки. А данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.

Оформить электронный европротокол можно по ссылке.

Преимущества пользования европротоколом:

не нужно информировать и ждать патрульных;

возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;

водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;

экономия собственного времени.

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