Европротокол для ДТП: что это и как использовать — Finance.ua

Европротокол для ДТП: что это и как использовать
Европротокол — это бумажный или электронный бланк для оформления дорожно-транспортного происшествия водителями самостоятельно. Для этого не следует вызывать представителей правоохранительных органов.
Детальнее о том, как работает Европротокол и когда им можно воспользоваться, рассказали в Национальной полиции Украины.
Европротокол можно использовать, если:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- у участников ДТП есть действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто согласие по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 гривен.
Составить европротокол можно с помощью онлайн-системы или же на бумажном бланке.
Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет ошибки. А данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.
Оформить электронный европротокол можно по ссылке.
Преимущества пользования европротоколом:
- не нужно информировать и ждать патрульных;
- возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
- водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
- экономия собственного времени.
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