Европротокол для ДТП: что это и как использовать — Finance.ua

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Европротокол для ДТП: что это и как использовать

Личные финансы
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Европротокол для ДТП: что это и как использовать
Европротокол для ДТП: что это и как использовать
Европротокол — это бумажный или электронный бланк для оформления дорожно-транспортного происшествия водителями самостоятельно. Для этого не следует вызывать представителей правоохранительных органов.
Детальнее о том, как работает Европротокол и когда им можно воспользоваться, рассказали в Национальной полиции Украины.
Европротокол можно использовать, если:
  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • у участников ДТП есть действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто согласие по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 гривен.
Составить европротокол можно с помощью онлайн-системы или же на бумажном бланке.
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Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет ошибки. А данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.
Оформить электронный европротокол можно по ссылке.
Преимущества пользования европротоколом:
  • не нужно информировать и ждать патрульных;
  • возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
  • водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
  • экономия собственного времени.
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По материалам:
Finance.ua
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