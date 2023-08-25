Эксперты назвали автомобили, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП — Finance.ua

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Эксперты назвали автомобили, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП

Технологии&Авто
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Эксперты назвали автомобили, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП
Более жесткие аварии на дорогах могут привести к ситуации, когда автомобиль становится экономически неэффективным для восстановления. Эксперты, которые анализировали страховые случаи по каско, определили ряд моделей автомобилей, чаще всего попадающих в так называемые «тотальные» ДТП, когда страховщики признают полную гибель автомобиля.

Лидеры по количеству тотальных аварий

Было обнаружено, что чаще всего попадают в тотальные аварии следующие модели:
  1. Porsche Cayenne — 8%
  2. BMW 5-й серии — 5%
  3. Porsche Macan — 4%
  4. Daewoo Nexia — 3%
  5. Chery Tiggo — 3%
Отмечено, что это преимущественно дорогостоящие, мощные модели, которые владельцы часто покупают, чтобы почувствовать скорость. В то же время некоторые из них часто не соблюдают правила дорожного движения.
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Было установлено, что 60% водителей, попавших в тотальные аварии с этими моделями, были в возрасте от 18 до 35 лет. Это может свидетельствовать о необходимости дополнительного образования и тренировок для молодых водителей.
Также был проведен зональный анализ, согласно которому 55% ​​тотальных ДТП произошло на автомагистрали. Это показывает, что большая скорость является ключевым фактором в этих случаях.

Стоимость ремонта по сравнению со стоимостью автомобиля

Для некоторых моделей, таких как Porsche Cayenne стоимость ремонта после тотального ДТП может достигать 70−80% от стоимости нового автомобиля. Это делает восстановление практически нецелесообразным.
Эти данные добавляют глубину анализа и помогают лучше понять проблему тотальных аварий в контексте современного автомобильного рынка и дорожного движения.
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По материалам:
ukr.media
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