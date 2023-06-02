Европейский Союз (ЕС) работает над крупным планом финансовой поддержки Украины — Finance.ua
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Европейский Союз (ЕС) работает над крупным планом финансовой поддержки Украины

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Европейский Союз (ЕС) работает над крупным планом финансовой поддержки Украины
Европейский Союз (ЕС) работает над крупным планом финансовой поддержки Украины
Европейский Союз (ЕС) работает над крупным планом финансовой поддержки Украины, рассчитанным на четыре года. В рамках плана Киеву окажут беспрецедентную помощь на десятки миллиардов евро. Точная цифра увеличения финансирования пока не объявляется.
Специальная комиссия работает над разработкой программы, которая призвана удовлетворить потребности Украины в финансировании вплоть до 2027 года, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники среди дипломатов и чиновников ЕС.
Приверженцы плана заявляют, что он не только поможет вывести финансовую поддержку Украины на более стабильный и предсказуемый уровень после волны критики за бессистемное и спорадическое предоставление средств в течение 2022 года. Также Е С планирует побудить США и Великобританию предоставить Украине аналогичные финансовые обязательства, а Киев, по мнению чиновников, будет иметь большую уверенность в своих финансовых возможностях.
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Издание, ссылаясь на данные Кильского института, пишет, что по состоянию на февраль 2023-го США анонсировали выделение Украине 26 млрд долларов на экономические потребности. Великобритания со своей стороны пообещала 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,12 млрд долларов) помощи с возможностью дальнейшего расширения суммы.
Предложения комиссии рассматриваются и могут быть обнародованы уже на конференции по восстановлению Украины. Она пройдет 21−22 июня в Лондоне.
Тревогу, отмечает издание, вызывает факт, что пакет будет довольно трудно согласовать со всеми членами ЕС, учитывая враждебную позицию Венгрии, которая уже заблокировала несколько траншей финансовой помощи для Киева. Но если пакет будет одобрен, появится возможность расширить уже действующую программу поддержки Украины на 2023 год, которая сейчас составляет 18 млрд евро.

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Также средства из новой программы могут быть направлены на срочные потребности Украины в восстановлении разрушенных объектов. Для этого нужно, по подсчетам украинского правительства, не менее 14 млрд долларов.
Бюджет Украины на 2023 год из-за войны и больших потерь экономики имеет рекордный дефицит — 20,6% ВВП. Планируемые расходы бюджета почти в два раза превышают запланированные доходы. Украине не хватает около 38 млрд долларов США. Эти деньги Киев планирует получить в течение года от западных партнеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля Украина получила транш в размере 1,5 млрд евро от ЕС. Это деньги из пакета поддержки на 2023 год — сам пакет составляет 18 млрд евро. Средства из этого пакета запрещено тратить на военные нужды — ими будут закрывать дыры в государственном бюджете воюющей страны.
По материалам:
Обозреватель
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