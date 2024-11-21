Европейский центробанк предупредил инвесторов о «пузыре» в ИИ-акциях — Finance.ua

Европейский центробанк предупредил инвесторов о «пузыре» в ИИ-акциях
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о «пузыре» в акциях, связанных с искусственным интеллектом, который может внезапно лопнуть, если ожидания инвесторов не оправдаются.
Об этом шла речь на полугодовом обзоре финансовой стабильности ЕЦБ 20 ноября, сообщает Reuters.
Фондовый рынок, особенно в США, все больше зависит от нескольких компаний, считающихся бенефициарами бума ИИ, отметил центробанк.
По мнению ЕЦБ, концентрация среди нескольких крупных фирм вызывает беспокойство по поводу возможности «пузыря ИИ-активов».
В контексте глубоко интегрированных мировых рынков акций это указывает на риск «неблагоприятных глобальных последствий, если ожидания доходов этих компаний не оправдаются».
ЕЦБ отметил, что инвесторы требуют низкую премию за владение акциями и облигациями, в то время как фонды сократили свои денежные резервы.
«С учетом относительно низкой доли ликвидных активов и значительных несоответствий в ликвидности в некоторых типах открытых инвестиционных фондов дефицит средств может привести к вынужденной продаже активов, что может усилить корректировку цен на активы в сторону снижения», — заявил центробанк.
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