Alibaba представил новый ИИ-инструмент для малого бизнеса в Европе и Америке — Finance.ua

Alibaba представил новый ИИ-инструмент для малого бизнеса в Европе и Америке Вчера 23:24 — Технологии&Авто

Alibaba представил новый ИИ-инструмент для малого бизнеса в Европе и Америке

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba 11 ноября представил Accio — новый инструмент на основе искусственного интеллекта. Используя технологии, подобные ChatGPT, этот продукт помогает малому бизнесу в Европе и Америке находить поставщиков.

Об этом пишет CNBC.

Инструмент построен на основе генеративного ИИ от Tongyi Qianwen — большой языковой модели Alibaba. Он использует данные 50 млн бизнесов с платформы Alibaba International и охватывает более 1 млрд товаров более чем на 100 рынках.

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Ассистент Accio призван упростить международные оптовые транзакции на Alibaba.com с помощью автоматизации традиционно сложных и трудоемких сделок, говорится в заявлении компании.

С помощью текста или изображений Accio может находить товары, анализировать их популярность среди потребителей и прогнозировать прибыльность.

Благодаря Accio бизнес может обсуждать детали закупок непосредственно с поставщиками, что делает поиск более эффективным, отмечают разработчики.

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Первые тесты показали рост желания компаний совершать операции с его использованием на 40% по сравнению с традиционными поисковыми системами, рассказал президент Alibaba.com и вице-президент Alibaba International Чжан Куо.

Вебинтерфейс инструмента сейчас доступен на английском, немецком, французском, португальском и испанском языках.

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