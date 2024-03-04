Alibaba представила нейросеть EMO — Finance.ua

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Alibaba представила нейросеть EMO

Технологии&Авто
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Alibaba представила нейросеть EMO
Alibaba представила нейросеть EMO
Институт интеллектуальных вычислений Alibaba выпустил новую систему искусственного интеллекта EMO (Emote Portrait Alive) для анимации статических изображений людей.
Об этом сообщает VentureBeat.
Система, разработанная исследователями, может анимировать статические изображения, придавая им реалистичную мимику и движения головы, точно соответствующие эмоциональным оттенкам звукового сопровождения.
Отличие EMO от традиционных методов заключается в прямом превращении звука в видеоряд, что позволяет системе передавать нюансы языка и особенности личности без необходимости в промежуточных 3D-моделях.
Исследователи сообщают, что EMO превосходит существующие методы по показателям качества видео и сохранению идентичности. Однако существует потенциальная проблема злоупотребления этой технологией для создания дипфейков.
По материалам:
Speka
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