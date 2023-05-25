Европейский центральный банк готовит проект цифрового евро — Finance.ua

Европейский центральный банк готовит проект цифрового евро Сегодня 11:15 — Криптовалюта

Европейский центральный банк готовит проект цифрового евро

Европейский центральный банк готовит проект цифровой версии евро, реагируя на давление со стороны развивающихся технологий, которые могут изменить способ использования денег в течение следующих десятилетий деятельности банка.

Об этом сообщает Associated Press

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что цифровой евро может предложить людям способ покупать вещи, не завися от поставщиков платежных услуг, контролируемых неевропейскими компаниями. К ним могут относиться Mastercard, Visa, Apple Pay и Google Pay.

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Ожидается, что Европейская комиссия предложит законодательство по поводу этой идеи в течение нескольких недель, говорят представители ЕЦБ, тогда как центральный банк опубликует подробное предложение по дизайну цифровой валюты в октябре.

Центральные банки во всем мире, включая Федеральную резервную систему США, осторожно изучают цифровые валюты на фоне того, что наличные деньги все больше уступают место электронным платежам. Некоторые страны поменьше, такие как Нигерия, Багамские острова и Ямайка, уже ввели цифровые валюты, в то время как Китай производит пробные запуски.

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Центральные банки также реагируют на появление криптовалют, вызывающих обеспокоенность, что однажды люди могут обратиться к конкурирующим формам цифровых денег, которые подорвут национальные валюты.

Цифровая валюта, поддержанная центральным банком, была бы безопасным и стабильным платежным средством — в отличие от нестабильных криптовалют, падение цен на которые за последний год и крах таких бирж, как FTX, вызвали призывы к регулированию.

Європейська правда По материалам:

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