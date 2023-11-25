Европейский авторынок растет уже 15 месяцев подряд: самые популярные марки октября — Finance.ua

Европейский авторынок растет уже 15 месяцев подряд: самые популярные марки октября Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Европейский авторынок растет уже 15 месяцев подряд: самые популярные марки октября, Фото: auto.ria.com

Продажи автомобилей в Евросоюзе по итогам октября выросли в годовом выражении на 11,6% до 855 484 единиц.

Об этом свидетельствуют данные из свежего отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Таким образом, европейский авторынок растет уже 15 месяцев подряд.

Рост продаж по итогам октября зафиксирован почти во всех странах ЕС, кроме Ирландии и Нидерландов — там динамика, наоборот, оказалась отрицательной, и продажи упали на 17% и 1,5% соответственно.

Автомобильный рынок Франции, например, вырос на 21,9%, Италии — на 20%, Испании — на 18,1%, Германии — на 4,9%.

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Продажи группы Volkswagen (включает бренды Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе увеличились в прошлом месяце на 9,9%, до 210 251 единиц, Stellantis — на 11,3%, до 157 390 единиц, южнокорейской Hyundai — на 9,2%, японской Toyota — на 11,5%, а французской Renault — на 24,3%, до 95 630 единиц.

Электромобили Tesla в октябре купили 14 183 раза — примерно в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В целом продажи электрокаров в Европе по итогам второго месяца осени выросли в годовом выражении на 36,3% и составили 121,8 тыс. единиц.

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