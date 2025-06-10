Европейский автопром в кризисе: дефицит магнитов грозит остановкой производства — Finance.ua
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Европейский автопром в кризисе: дефицит магнитов грозит остановкой производства

Технологии&Авто
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Европейский автопром в кризисе: дефицит магнитов грозит остановкой производства
Европейский автопром в кризисе: дефицит магнитов грозит остановкой производства
Немецкого производителя магнитов Magnosphere в последние недели не утихают звонки — автопроизводители и поставщики деталей в панике ищут альтернативу китайским редкоземельным магнитам из-за новых ограничений на их экспорт из Китая. Некоторые заводы могут приостановить работу уже в середине июля.
Об этом сообщил Reuters.
Отрасль опасается нового большого удара по цепям поставок — после пандемии и кризиса с полупроводниками теперь угроза дефицита магнитов. Несмотря на уроки прошлого, большинство компаний не успели подготовиться. Проблема состоит в том, что Китай контролирует до 90% мирового производства магнитов на основе редкоземельных металлов. Пересмотр сотен экспортных заявок в Китае тормозит глобальные поставки.
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Первыми пострадали европейские поставщики — некоторые заводы уже приостановили работу. Автомобили без магнитов могут остаться без ряда ключевых систем — от стеклоочистителей до тормозных сенсоров. Хотя отдельные компании пытаются создать магниты без редкоземельных металлов или построить новые мощности, масштабное производство возможно не ранее чем через несколько лет.
ЕС принял Акт о критических сырьевых материалах, чтобы уменьшить зависимость от Китая, но продвижение медленное. В США и Европе уже появляются компании с разработками альтернатив, но они только начинают привлекать инвесторов и не имеют конкурентной цены.
Между тем, автопроизводители ищут экстренные решения — рассматривают вариант выпуска машин без отдельных деталей, чтобы потом доукомплектовывать, как это было во время полупроводникового кризиса. Аналитики предупреждают: Китай может использовать и другие материалы как рычаги воздействия. Текущая ситуация — только предупреждение.
По материалам:
Ми - Україна
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