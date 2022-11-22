Европейские трейдеры спешат закупить дизельное топливо из рф до эмбарго — Finance.ua
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Европейские трейдеры спешат закупить дизельное топливо из рф до эмбарго

Энергетика
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Европейские трейдеры спешат закупить дизельное топливо из рф до эмбарго
Европейские трейдеры спешат закупить дизельное топливо из рф до эмбарго
С приближением запрета на импорт в ЕС российского дизельного топлива европейские трейдеры в спешке пытаются закупить как можно больше дизеля.
Об этом пишет Reuters.
«Европейские трейдеры спешат заполнить баки в регионе российским дизелем до того, как в феврале вступит в силу эмбарго ЕС, поскольку альтернативные ресурсы остаются ограниченными», — говорится в материале.
Отмечается, что отгрузка российского дизтоплива для региона Амстердам-Роттердам-Антверпен между 1 и 12 ноября выросла до 215 000 баррелей в день, что на 126% больше, чем в октябре.
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«Хотя зависимость Европы от российского топлива уменьшилась с более чем 50%, как было до вторжения москвы в Украину в феврале, россия до сих пор является крупнейшим поставщиком дизельного топлива для континента», — утверждает Reuters.
По словам экспертов, дизельное топливо, которое страны ЕС будут импортировать после запрета российского, будет происходить преимущественно из США, а также стран Ближнего Востока и Индии.
Напомним: в рамках действующих санкций в феврале ЕС запретит импортировать российские нефтепродукты, а в декабре — сырую нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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