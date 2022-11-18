У российских банков дефицит валюты на фоне санкций — Finance.ua

У российских банков дефицит валюты на фоне санкций Сегодня 11:13 — Мир

У российских банков дефицит валюты на фоне санкций

В октябре на внутреннем рынке рф возник дефицит валютной ликвидности. Это произошло после того, как у отдельных российских банков под влиянием санкционных рисков и оттока валютных депозитов значительно сократились остатки на корреспондентских счетах в иностранной валюте.

Об этом говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Департаментом финансовой стабильности Банка россии, пишет российская редакция Forbes.

По подсчетам ЦБ рф в октябре у российских банков значительно уменьшились на корреспондентских счетах остатки в валютах стран, присоединившихся к санкциям против рф. В первой половине октября физические и юридические лица забрали со счетов $9,4 млрд.

При этом отток валюты с банковских счетов в октябре совпал с одновременным увеличением спроса на валютную ликвидность и снижением предложения валюты на фоне опасений новых санкций, которые в жестком варианте могли привести к замораживанию средств клиентов в НКЦ и прекращению торгов долларом и евро на московской бирже.

Сочетание этих факторов привело к дефициту валютной ликвидности на внутреннем рынке, говорится в обзоре. ЦБ рф уверяет, что ситуация нормализовалась до конца октября, когда на рынок начала поступать валюта, а санкционные риски не реализовались.

Банк россии отмечает, что в целом на валютном рынке меняется структура предложения в пользу валют «дружественных» к рф стран, прежде всего юаня. На бирже доля торгов «дружественными» валютами в конце октября составила 31% всего объема торгов. Доля торговли парой доллар-рубль уменьшилась до 42%, это минимум с начала года. Это связано с более дорогим привлечением долларов и евро из-за низких доступных объемов, отмечено в обзоре.

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Фінансовий клуб По материалам:

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