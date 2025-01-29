Европейские акции достигли исторического максимума — Finance.ua

Европейские акции достигли исторического максимума Сегодня 17:39 — Фондовый рынок

Европейские акции достигли исторического максимума

Европейские акции поднялись до рекордно высокого уровня в начале года, поскольку сильные результаты голландского производителя оборудования для производства микросхем ASML привели к тому, что его акции взлетели почти на 11%, а более широкий технологический сектор — на 4,5%.

Мировые рынки неожиданно выглядели спокойнее 29 января, когда недельные американские горки на фондовых рынках превратились в выжидательную позицию накануне первого в этом году заседания Федерального резерва и результатов Microsoft, Meta и Tesla.

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Ожидается, что ФРС завершит длившуюся три заседания серию снижения ставок и останется в режиме ожидания, но инвесторы будут стремиться получить представление о том, что они думают о первых девяти днях нового президента США Дональда Трампа, которые были насыщены событиями в должности главы страны.

Части Азии, не праздновавшие Новый год по лунному календарю, также выросли в течение ночи, как и Уолл-стрит до этого.

Фінансовий клуб По материалам:

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