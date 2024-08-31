Европейская страна закрывает десятки центров для украинских беженцев: что произошло — Finance.ua

Европейская страна закрывает десятки центров для украинских беженцев: что произошло
За прошлый год количество украинских беженцев, живущих в предоставленном Ирландией жилье, уменьшилось почти на 17 500 человек, а с начала лета расторгли почти 190 договоров на проживание.
Об этом сообщает The Irish Times.
Согласно последним данным правительства Ирландии, в середине августа 2024 года в жилье по государственным контрактам проживало 40 058 украинцев с временной защитой (в августе 2023 года — 57 502).
Что произошло?
В мае Департамент интеграции заявил, что «значительное количество» центров, предоставляющих жилье для украинцев, спасающихся от войны, будет закрыто в рамках политики правительства, которая предусматривает предоставление жилья лишь на 90 дней бенефициарам временной защиты.
В августе 2023 года 855 поставщиков жилья при государственной поддержке или по контракту продолжают работать (для сравнения — в августе 2023 года их было 993). Некоторые освобождаемые места, когда украинцы покидают государственное жилье, теперь используются для размещения заявителей на международную защиту.
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По данным Департамента интеграции, около 12 гостиниц, в которых раньше проживали только украинцы, теперь являются «гибридными объектами», где живут как нуждающиеся во временной защите, так и лица, ищущие международной защиты. Еще один объект, ранее использовавшийся для размещения украинцев, теперь используется исключительно для размещения искателей убежища.
- Тем временем 28 800 украинских беженцев проживают в более чем 15 100 ирландских семьях.
- Согласно схеме правительства Ирландии, домохозяйства, принимающие украинских беженцев, получают необлагаемый месячный платеж в размере 800 евро.
В общей сложности 107 279 украинских беженцев сейчас находятся в Ирландии, а в среднем в июле этого года ежедневно в Ирландию прибывали 33 украинских беженца.
Денежное пособие украинцам в Ирландии
Социальные выплаты украинским беженцам, прибывшим сюда в период с 2022 по 2024 год, должны сократить с сентября согласно планам, согласованным властями Ирландии в прошлом месяце.
По новой системе украинцы, живущие в государственном жилье, будут получать 38,80 евро в неделю за взрослого, при условии проверки доходов, и 29,80 евро на ребенка. Не работавшие ранее украинские беженцы получали полное пособие для искателей работы в размере 232 евро в неделю.
Уменьшение выплат сравняет прибывших в Ирландию до марта 2024 года с украинцами, которые приехали сюда после 14 марта этого года, и искателями международной защиты и государственного жилья.
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