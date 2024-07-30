Европейская страна выступила против введенных пошлин на китайские автомобили — Finance.ua

Европейская страна выступила против введенных пошлин на китайские автомобили Сегодня 07:45 — Технологии&Авто

Европейская страна выступила против введенных пошлин на китайские автомобили

Швеция выступила против повышения пошлин на китайские автомобили в Евросоюзе.

Министр внешней торговли Юхан Форселл заявил, что Швеция поддерживает свободную торговлю и открытые рынки. Он отметил, что заградительные пошлины против Китая могут негативно повлиять на Швецию, поскольку некоторые модели Volvo и Polestar производятся в Китае.

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Шведские журналисты считают, что такие пошлины разрушают стратегию Volvo в области электромобилей. Компания связывала свое будущее с китайским электрокаром EX30, но высокие пошлины в Европе и США делают поставки невыгодными. Завод в Бельгии сможет выпускать достаточные объемы только с середины 2026 года, что приведет к двухлетней задержке.

Бывший торговый комиссар Евросоюза Сесилия Мальмстрем отметила, что политики ЕС имеют выбор: защитить местную промышленность или продолжать климатическую политику, что означает переход на дешевые китайские электромобили. Хотя полномасштабной торговой войны не хотят ни в Европе, ни в Китае, компромиссы возможны.

MMR По материалам:

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