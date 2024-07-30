Европейская страна выступила против введенных пошлин на китайские автомобили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейская страна выступила против введенных пошлин на китайские автомобили

Технологии&Авто
32
Европейская страна выступила против введенных пошлин на китайские автомобили
Европейская страна выступила против введенных пошлин на китайские автомобили
Швеция выступила против повышения пошлин на китайские автомобили в Евросоюзе.
Министр внешней торговли Юхан Форселл заявил, что Швеция поддерживает свободную торговлю и открытые рынки. Он отметил, что заградительные пошлины против Китая могут негативно повлиять на Швецию, поскольку некоторые модели Volvo и Polestar производятся в Китае.
Читайте также
Шведские журналисты считают, что такие пошлины разрушают стратегию Volvo в области электромобилей. Компания связывала свое будущее с китайским электрокаром EX30, но высокие пошлины в Европе и США делают поставки невыгодными. Завод в Бельгии сможет выпускать достаточные объемы только с середины 2026 года, что приведет к двухлетней задержке.
Бывший торговый комиссар Евросоюза Сесилия Мальмстрем отметила, что политики ЕС имеют выбор: защитить местную промышленность или продолжать климатическую политику, что означает переход на дешевые китайские электромобили. Хотя полномасштабной торговой войны не хотят ни в Европе, ни в Китае, компромиссы возможны.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.