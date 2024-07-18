Компании из США наспех наращивают импорт, чтобы успеть до новых тарифов на китайские товары — Finance.ua

Компании из США наспех наращивают импорт, чтобы успеть до новых тарифов на китайские товары Сегодня 21:33

Гонки с ввозом товаров в США до того, как начнут действовать новые тарифы на китайские товары, повлекли за собой ранний пиковый сезон в портах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Импортный ажиотаж усугубляет дефицит пропускной способности на тихоокеанских торговых путях, вызванный преимущественно тем, что судоходные компании избегают атак повстанцев в Красном море.

Данные события способствуют повышению стоимости фрахта.

«Тарифы выше, чем они были для нас за последние два года», — сказал президент Американской ассоциации обувных дистрибьюторов и розничных торговцев Мэтт Прист.

В первых отраслях существует дефицит мощностей, чтобы доставить продукцию до того, как эти тарифы вступят в силу 1 августа.

Если Трамп победит и универсальный 10% тариф на импорт и 60% на китайские товары вступит в силу, это может изменить ландшафт, будущее порта Лос-Анджелеса.

Економічна Правда По материалам:

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