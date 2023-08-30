Европейская авиакомпания отменяет скидку для украинцев — Finance.ua

Европейская авиакомпания отменяет скидку для украинцев Сегодня 18:30 — Личные финансы

Европейская авиакомпания отменяет скидку для украинцев

Крупнейшая финская авиакомпания Finnair завершает действие скидки на авиабилеты для украинцев.

Как сообщает Avianews.com, скидка будет отменена 30 сентября.

В настоящее время она составляет для украинцев 95% от стоимости билета. Скидка не покрывает сборы аэропорта, поэтому общая цена билета с учетом багажа составляет 16−20 евро.

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Специальная скидка предназначена для украинских беженцев, желающих поехать в Финляндию. Они могут купить авиабилеты по минимальной цене на собственные рейсы Finnair из Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки.

Если сейчас оплатить перелет Finnair Краков-Хельсинки на 21 сентября, стандартная цена билета в эконом-классе с учетом ручной клади и багажа 23 кг составляет 544 злотых (122 евро). Аналогичный билет с учетом скидки для украинцев стоит 79 злотых (16 евро).

УНІАН По материалам:

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