Европейская авиакомпания отменяет скидку для украинцев — Finance.ua
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Европейская авиакомпания отменяет скидку для украинцев

Личные финансы
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Европейская авиакомпания отменяет скидку для украинцев
Европейская авиакомпания отменяет скидку для украинцев
Крупнейшая финская авиакомпания Finnair завершает действие скидки на авиабилеты для украинцев.
Как сообщает Avianews.com, скидка будет отменена 30 сентября.
В настоящее время она составляет для украинцев 95% от стоимости билета. Скидка не покрывает сборы аэропорта, поэтому общая цена билета с учетом багажа составляет 16−20 евро.
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Специальная скидка предназначена для украинских беженцев, желающих поехать в Финляндию. Они могут купить авиабилеты по минимальной цене на собственные рейсы Finnair из Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки.
Если сейчас оплатить перелет Finnair Краков-Хельсинки на 21 сентября, стандартная цена билета в эконом-классе с учетом ручной клади и багажа 23 кг составляет 544 злотых (122 евро). Аналогичный билет с учетом скидки для украинцев стоит 79 злотых (16 евро).

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 👛

По материалам:
УНІАН
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