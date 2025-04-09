Европейская авиакомпания хочет выйти на биржу — Bloomberg Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Европейская авиакомпания хочет выйти на биржу — Bloomberg

Латвия обратилась в соседние страны с просьбой инвестировать в Air Baltic Corp AS после того, как государственная авиакомпания уволила своего генерального директора накануне планов о первоначальном публичном размещениb акций.

Об этом пишет Bloomberg.

«В сентябре авиакомпания заявила, что продажа акций, которая уже давно готовится, может принести до 300 миллионов евро (332 миллиона долларов), — говорится в публикации. — Над этим проектом работал генеральный директор Мартин Гаусс, но на этой неделе компания сообщила, что уходит в отставку после вотума недоверия со стороны латвийского правительства».

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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ожидает от Министерства транспорта новой стратегии для авиакомпании и пересмотра расходов.

«Я также обратилась к правительствам Эстонии и Литвы, чтобы они рассмотрели потенциальную заинтересованность в инвестировании в авиакомпанию, — сказала она. — Каким будет их ответ, я не знаю, но я обратилась к ним на политическом уровне».

Латвийская авиакомпания, также недавно сменившая правление, стремится получить листинг в Риге и, возможно, в Лондоне уже во втором квартале, сообщало в марте агентство Bloomberg.

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Латвия ограничена правилами Европейского Союза по оказанию помощи Air Baltic, кроме покупки акций в рамках IPO вместе с другими инвесторами, сказала Силиня.

«Ранее в этом году Deutsche Lufthansa AG согласилась приобрести конвертируемые акции, представляющие 10% акций Air Baltic, за 14 млн евро, — говорится в публикации. — Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале. Lufthansa сможет обменять свои акции на обыкновенные акции во время любого IPO».

НВ По материалам:

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