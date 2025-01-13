airBaltic отменяет рейсы, ориентированные на украинцев — Finance.ua

airBaltic отменяет рейсы, ориентированные на украинцев Сегодня 20:41 — Личные финансы

airBaltic отменяет рейсы, ориентированные на украинцев

Латвийская авиакомпания airBaltic отменит рейсы в Ригу из приграничного польского аэропорта Жешув, которые в большинстве своем были ориентированы на украинцев.

Об этом пишет Avianews.

Авиаперевозчик запустил этот маршрут в конце октября 2024 и рекламировал как еще одну возможность летать в условиях, когда небо Украины закрыто. Частота полетов составляла дважды в неделю.

Через Ригу авиакомпания предлагала летать в Стокгольм, Берлин, Билунд, Копенгаген, Дюссельдорф, Гамбург, Дубай, Хельсинки, Осло, Палангу, Турку, Таллин, Вильнюс, Тампере.

Причины закрытия маршрута

Маршрут Жешув-Рига будет закрыт в летнем сезоне вместе с еще 18 маршрутами из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере из-за проблем с флотом. В частности, из-за нехватки двигателей и увеличения срока их обслуживания несколько самолетов латвийского перевозчика не смогут выполнять полеты.

Хотя airBaltic анонсировала отмену рейсов в летнем сезоне, который начнется в конце марта, в системе бронирования перевозчика отмечено, что последний рейс Жешув-Рига намечен на 10 января.

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Такое раннее закрытие маршрута может быть связано с тем, что он не оправдал ожиданий авиаперевозчика по загрузке и рентабельности в зимний сезон, когда спрос на перелеты меньше.

Напомним, ранее главный исполнительный директор Мартин Гаусс заявил , что латвийская авиакомпания AirBaltic подготовила план возобновления полетов в Украину и реализует его, как только откроется воздушное пространство.

Латвийская авиакомпания вплоть до полномасштабной войны имела сильный рынок в Украине и выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы.

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