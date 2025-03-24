AirBaltic хотят стать первыми, кто полетит из стран Балтии в Киев — Finance.ua

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AirBaltic хотят стать первыми, кто полетит из стран Балтии в Киев

Фондовый рынок
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AirBaltic хотят стать первыми, кто полетит из стран Балтии в Киев
AirBaltic хотят стать первыми, кто полетит из стран Балтии в Киев
Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic хочет стать первой, которая будет выполнять рейсы из всех трех стран Балтии в Киев после того, как полеты в Украину будут возобновлены.
Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Мартин Гаусс, пишет вещатель LRT, передает «Европейская правда».
Гаус заявил, что AirBaltic готова добавить Киев и Львов в свою маршрутную сеть, как только будет открыто воздушное пространство.
«Мы стремимся стать первой авиакомпанией, которая будет выполнять рейсы из стран Балтии в Киев. Наша команда была в Киеве, и мы провели переговоры с правительством и аэропортом „Борисполь“ об открытии маршрута», — заявил он.
По словам гендиректора авиакомпании, рейсы будут выполняться из аэропортов балтийских столиц, тогда как раньше только из Риги. Кроме того, по его словам, если все пойдет по плану, с открытием воздушного пространства путешественники смогут летать из столицы Латвии во Львов.
«Мы планируем использовать Ригу как хаб. Оттуда полеты будут еще более интенсивными. В первый же день полетов путешественники из балтийских столиц смогут летать в Киев и обратно, а из Риги — во Львов», — поделился Гаусс.
Также он выразил надежду, что воздушное пространство Украины откроется в ближайшее время.
«Я надеюсь, что это (прекращение огня и открытие воздушного пространства. — Ред.) произойдет в ближайшее время. Мир необходим для восстановления Украины. И мы готовы внести свой вклад в этот процесс восстановления», — добавил он.

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Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года.
Государственная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.
4 февраля писали, что авиакомпания Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину на фоне надежд на то, что президент США Дональд Трамп поможет завершить войну с россией.
12 февраля стало известно, что авиакомпания Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после объявления о прекращении огня с россией.
По материалам:
Економічна Правда
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