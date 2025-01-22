Европе следует быть готовой к повышению американских пошлин, — Лагард Сегодня 16:42

Европе следует быть готовой к повышению американских пошлин, — Лагард, euronews.com

Европа должна быть готова к возможному увеличению пошлин на импорт товаров в США, которое обещал президент Дональд Трамп, говорит глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Об этом она заявила в интервью CNBC в Давосе.

«То, что Трамп пока не подписал указ о введении дополнительных пошлин на весь объем импорта, было «очень разумным подходом, поскольку тотальные тарифы необязательно приведут к ожидаемым результатам», — говорит глава ЕЦБ.

По ее мнению, новые американские пошлины будут более «избирательными и сфокусированными».

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«Нам в Европе нужно готовиться и ожидать заранее, что произойдет, чтобы дать на это ответ», — добавила Лагард.

При этом глава ЕЦБ отметила, что регулятор «не слишком обеспокоен» внешними рисками для инфляции.

В ответ на вопрос журналиста о возможных последствиях новой волны инфляции в США Лагард сказала, что «ускорение инфляции в Соединенных Штатах будет проблемой для Соединенных Штатов, и именно там будут ощущаться основные последствия».

ЕЦБ снизил ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в 2024 году, теперь ключевая ставка по депозитам находится на уровне 3%. Экономисты ожидают от регулятора четырех снижений ставки по 25 б.п. каждое в 2025 году.

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