Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины на 1 год — Finance.ua

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, украинские компании имеют преференциальный доступ к европейскому рынку с 2016 года. Сейчас Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины — на Евросоюз приходится более 40% торговли товарами. Украина — пятнадцатый крупнейший партнер ЕС.
Справка Finance.ua:
27 апреля Еврокомиссия подала на рассмотрение Совета министров ЕС и Европейского парламента поистине беспрецедентный пакет предложений по либерализации доступа украинских товаров к рынку Евросоюза.