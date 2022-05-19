Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины на 1 год — Finance.ua

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины на 1 год

Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины на 1 год

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины на один год, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях войны.

Об этом говорится в коммюнике пресс-службы, находящемся в распоряжении «Европейской правды».

За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и — 11 воздержались.

Читайте также Канада отменила на год все пошлины на украинские товары

Изменения полностью отменяют ввозные пошлины на промышленную продукцию, фрукты и овощи и антидемпинговые пошлины и меры по импорту стали сроком на один год.

Они вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, украинские компании имеют преференциальный доступ к европейскому рынку с 2016 года. Сейчас Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины — на Евросоюз приходится более 40% торговли товарами. Украина — пятнадцатый крупнейший партнер ЕС.

Справка Finance.ua:

27 апреля Еврокомиссия подала на рассмотрение Совета министров ЕС и Европейского парламента поистине беспрецедентный пакет предложений по либерализации доступа украинских товаров к рынку Евросоюза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.