Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины на 1 год — Finance.ua
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Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины на 1 год

Сегодня 19:02Казна и Политика
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Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины на 1 годЕвропарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины на 1 год
Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины на один год, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях войны.
Об этом говорится в коммюнике пресс-службы, находящемся в распоряжении «Европейской правды».
За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и — 11 воздержались.
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Изменения полностью отменяют ввозные пошлины на промышленную продукцию, фрукты и овощи и антидемпинговые пошлины и меры по импорту стали сроком на один год.
Они вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.
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Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, украинские компании имеют преференциальный доступ к европейскому рынку с 2016 года. Сейчас Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины — на Евросоюз приходится более 40% торговли товарами. Украина — пятнадцатый крупнейший партнер ЕС.

Справка Finance.ua:

  • 27 апреля Еврокомиссия подала на рассмотрение Совета министров ЕС и Европейского парламента поистине беспрецедентный пакет предложений по либерализации доступа украинских товаров к рынку Евросоюза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Європейська правда
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