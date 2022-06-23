Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — Finance.ua

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Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Казна и Политика
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Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Европарламент принял резолюцию, поддерживающую предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Европейский союз. Решение о кандидатстве сегодня должен принять Европейский Совет.
Резолюцию поддержали 529 евродепутатов, против — 45, воздержались — 14.
В документе политики призвали лидеров ЕС одобрить заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС. Резолюцию приняли перед началом саммита лидеров ЕС.
«В контексте жестокой российской захватнической войны против Украины этот шаг будет приравниваться к демонстрации лидерства, решительности и видения», — отмечают евродепутаты.
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В заявлении также говорится, что Европарламент приглашает правительства Украины, Республики Молдова и Грузии «недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа» и ускорить введение реформ с целью скорейшего выполнения критериев членства в ЕС.
«Украинцы, молдаване и грузины заслуживают жить в свободных, демократических и процветающих странах, которые являются гордыми и преданными членами европейской семьи», — подчеркнули депутаты.
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Статус кандидата открывает для Украины возможности, в частности, доступ к структурным фондам Европейского Союза, средства из которых будут направлены на восстановление и построение устойчивой украинской экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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