Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — Finance.ua

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Европарламент принял резолюцию, поддерживающую предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Европейский союз. Решение о кандидатстве сегодня должен принять Европейский Совет.

Резолюцию поддержали 529 евродепутатов, против — 45, воздержались — 14.

В документе политики призвали лидеров ЕС одобрить заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС. Резолюцию приняли перед началом саммита лидеров ЕС.

«В контексте жестокой российской захватнической войны против Украины этот шаг будет приравниваться к демонстрации лидерства, решительности и видения», — отмечают евродепутаты.

В заявлении также говорится, что Европарламент приглашает правительства Украины, Республики Молдова и Грузии «недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа» и ускорить введение реформ с целью скорейшего выполнения критериев членства в ЕС.

«Украинцы, молдаване и грузины заслуживают жить в свободных, демократических и процветающих странах, которые являются гордыми и преданными членами европейской семьи», — подчеркнули депутаты.

Статус кандидата открывает для Украины возможности, в частности, доступ к структурным фондам Европейского Союза, средства из которых будут направлены на восстановление и построение устойчивой украинской экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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