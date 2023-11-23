Европарламент поддержал бюджет ЕС на следующий год — Finance.ua
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Европарламент поддержал бюджет ЕС на следующий год

Мир
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Европарламент поддержал бюджет ЕС на следующий год
Европарламент поддержал бюджет ЕС на следующий год
Депутаты Европейского парламента поддержали, а президент Роберта Метсола — подписала пересмотренный проект бюджета Европейского Союза на 2024 год.
Как сообщается в сообщении Европарламента, проект бюджета ЕС на следующий год предусматривает общие расходы на сумму 189,4 млрд евро. Его поддержали 519 депутатов Европарламента, против проголосовали 79, еще 30 воздержались во время голосования, передает Европейская правда.
По сравнению с предыдущим планом расходы выросли на 666,5 млн евро — прежде всего за счет программ экономического восстановления, преодоления последствий войны против Украины и поддержки молодежи.
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Среди прочего, дополнительные 250 млн евро пойдут на гуманитарную помощь, 150 млн евро — на программу международного сотрудничества «Глобальная Европа», 85 млн евро — на программу научных исследований «Горизонт Европа», 60 млн евро — на программу «Эразмус+», по 10 млн евро — на механизм гражданской защиты ЕС и военную мобильность.
«Благодаря бюджету ЕС на следующий год депутаты Европарламента обеспечили лучшую и более эффективную поддержку для решения глобальных вызовов, а также для поддержки молодежи и исследований», — говорится в сообщении Европарламента.
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Совет ЕС, то есть представители государств-членов, уже поддержал пересмотр бюджета в начале недели, поэтому это решение вступает в силу.
«Достигнув консенсуса по бюджету на 2024 год, депутаты Европарламента ожидают, что до конца года в Совете (Евросоюза. — Ред.) будет принято соглашение о среднесрочном пересмотре долгосрочного бюджета ЕС (MFF, Многолетняя финансовая программа)», — добавили евродепутаты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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