Еврокомиссия разблокировала для Польши €5 миллиардов — Finance.ua
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Еврокомиссия разблокировала для Польши €5 миллиардов

Мир
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Еврокомиссия разблокировала для Польши €5 миллиардов
Еврокомиссия разблокировала для Польши €5 миллиардов
Еврокомиссия положительно оценила измененный Национальный план восстановления Польши стоимостью 59,8 млрд евро, что открывает возможность получить первый транш в 5 млрд евро из этих средств.
Об этом сообщили в министерстве финансов Польши, а также Еврокомиссии.
«Еврокомиссия положительно оценила измененный Национальный план восстановления. Речь идет о дополнительных кредитах на сумму 23 млрд евро, на которые Польша подала заявку 31 марта, и дополнительные 2,76 млрд евро субсидий из фонда REPowerEU, которые были записаны в измененном НПО, направленном в Еврокомиссию 31 августа. Авансовый платеж, который вскоре получит Польша, составляет 20% этой суммы, то есть более 5 млрд евро», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, после пересмотра бюджет НПО увеличится до 59,82 млрд евро (261,4 млрд злотых), в том числе 25,28 млрд евро (110,4 млрд злотых) в виде субсидий и 34,5 млрд евро (151 млрд злотых) в виде льготных кредитов.
Подчеркивается, что выплата более 5 миллиардов евро авансового платежа не зависит от выполнения Польшей каких-либо условий.
Как известно, Еврокомиссия заморозила выделение для Польши европейских средств из Национального плана восстановления после пандемии COVID-19 из-за проблем с верховенством права. В Еврокомиссии отмечают, что обязательства Польши, выполнение которых разблокирует выделение средств, остаются неизменными и касаются независимости судебной ветви власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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