Европарламент одобрил торговое соглашение между ЕС и США

Европейский парламент 26 марта одобрил торговое соглашение с США, устранив одно из ключевых препятствий для его реализации после длительных задержек. Соглашение предусматривает отмену пошлин на американские промышленные товары, а также установление граничной ставки на уровне 15% для большинства товаров из ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg.

Попытка стабилизировать трансатлантическую торговлю

Одобрение соглашения рассматривается как шаг к снижению напряжения в трансатлантических отношениях. Ранее США усиливали давление на Евросоюз с требованием имплементировать договоренности, достигнутые еще прошлым летом.
Впрочем, европейские законодатели неоднократно откладывали ратификацию. Причинами стали, в частности, заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного установления контроля над Гренландией, а также решения Верховного суда США, признавшего недействительными глобальные тарифные меры Вашингтона.
Следующим этапом станут переговоры между Европарламентом и государствами-членами по поводу финального текста соглашения.

Неопределенность с тарифами США

Европейский Союз также ожидает дальнейших действий США. В частности, речь идет о возможности пересмотра 15% тарифной ставки, согласованной в ходе предварительных договоренностей между президентом США Дональд Трамп и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
Недавно США начали новые торговые расследования по ключевым партнерам, в частности ЕС и Китаю. Такие проверки могут занять несколько месяцев и потенциально привести к новым ограничениям.
Отдельным вопросом остается снижение 50% пошлины на сотни товаров, содержащих сталь и алюминий. Этот вопрос остается одним из основных источников напряжения в отношениях.
В случае нового обострения торговых отношений некоторые страны ЕС уже рассматривают варианты ответа. В частности, Германия анализирует возможность давления на США из-за ограничений в отношении американских технологических компаний или сектора искусственного интеллекта.
Finance.ua
