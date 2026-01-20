0 800 307 555
ру
Европарламент одобрил срочную процедуру для предоставления Украине €90 млрд

11
Европейский парламент во вторник, 20 января, на пленарном заседании в Страсбурге поддержал применение срочной процедуры по трем законопроектам, открывающим путь для предоставления Украине займа объемом 90 млрд евро в 2026—2027 годах.
Об этом сообщает Европейская Правда.

Какие документы будут рассматриваться по срочной процедуре

Европарламент принял решение рассматривать по ускоренной процедуре три законодательных акта:
  1. Документ о расширенном сотрудничестве по созданию кредита для Украины.
  2. Регламент об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026−2027 годы.
  3. Изменения в Регламент 2024/792 о создании Фонда для Украины (Ukraine Facility).
Первый законопроект — базовый, поскольку именно он позволяет создать заем для Украины на основе механизма расширенного сотрудничества в ЕС. Документ уже был одобрен Советом ЕС и в ближайшее время будет вынесен на голосование в Европарламенте.
По информации издания, проект решения о предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество по созданию кредита для Украины планируется поставить на голосование уже 21 января.
Остальные два законопроекта должны пройти процедуру согласования в Совете ЕС и Европарламенте и будут выставлены на голосование на следующей сессии Европарламента 9−12 февраля 2026 года.
По материалам:
Європейська правда
Payment systems