Европа потеряла около 1 триллиона долларов из-за роста цен на энергоносители — Bloomberg Сегодня 10:14 — Энергетика

Европа потеряла около 1 триллиона долларов из-за роста цен на энергоносители — Bloomberg

Из-за резкого роста цен на энергоносители в результате войны россии против Украины Европа потеряла около 1 трлн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Приблизительно 1 трлн долларов — это общая сумма удорожания энергии для потребителей и компаний, которое частично было компенсировано пакетами помощи.

Даже с учетом увеличения мощностей для импорта сжиженного природного газа, ожидается, что рынок будет напряженным до 2026 года, когда станут доступны дополнительные производственные мощности из США в Катар. Это означает, что передышки от высоких цен не будет.

Читайте также Несколько стран ЕС требуют снизить предельную цену на газ – Bloomberg

Чтобы предотвратить дефицит, Европейская Комиссия установила минимальные цели для запасов. До 1 февраля резервуары должны быть заполнены по меньшей мере на 45% во избежание истощения до конца отопительного сезона. Если зима будет мягкая, цель состоит в том, чтобы оставить уровень хранения на 55% до того времени.

Импорт СПГ в Европу находится на рекордном уровне, а в Германии открываются новые плавучие терминалы для приема топлива. Закупки при поддержке правительства помогли Европе привлечь грузы из Китая, но холодная погода в Азии и потенциально сильное экономическое восстановление после того, как Пекин ослабил ограничения Covid, могут усложнить эту задачу.

Китайский импорт газа, вероятно, будет на 7% выше в 2023 году, чем в текущем году, согласно данным Института экономики энергетики Китайской национальной морской нефтяной корпорации.

Для таких стран, как Германия, полагающихся на доступную энергию для производства продукции от автомобилей до химикатов, высокие затраты означают потерю конкурентоспособности в пользу США и Китая. Это оказывает давление на администрацию канцлера Олафа Шольца с целью сохранения поддержки экономики.

Проблема состоит в том, чтобы найти баланс между тем, чтобы обеспечить работу заводов и отопление домов в ближайшей перспективе, не уничтожая при этом стимулы для инвестиций в возобновляемую энергетику, широко рассматриваемую как наиболее устойчивый способ выхода из энергетического кризиса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.