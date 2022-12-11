Несколько стран ЕС требуют снизить предельную цену на газ – Bloomberg — Finance.ua
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Несколько стран ЕС требуют снизить предельную цену на газ – Bloomberg

Энергетика
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Группа из 12 государств-членов Евросоюза в ходе обсуждения предельной цены на газ призвала установить ее на зничительно меньшем уровне, чем предлагается сейчас.
В соответствии с предложенным вариантом Европейской комиссии, ограничение максимальной цены на газ предлагалось установить на уровне 275 евро за мегаватт-час (почти $3000 за тысячу куб. м), пишет Bloomberg.
Это означает, механизм корректировки рынка газа должен будет вступать в силу, когда цена контрактов на месяц вперед превысит 275 евро за МВт-час, а разрыв между мировыми ценами превысит €58.
Позже, правительство Чехии, председательствующее в ЕС, предложило снизить предельную цену до 220 евро за МВт-час (почти $2500 за тысячу куб. м), а разрыв между европейскими и мировыми рынками — до 35 евро.
Однако ряд стран, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, настаивают, чтобы предельная цена газа была еще ниже. По словам дипломатов ЕС, попросивших не называть их имен, у коалиции таких стран достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
Но некоторые другие страны, включая Германию, Нидерланды, Австрию, Венгрию, Данию, Эстонию призывают к осторожному подходу к ограничению цен на газ. Они считают, что механизм коррекции должен гарантировать, что цены в регионе останутся конкурентоспособными с мировыми рынками, поскольку Европа ищет альтернативные источники поставок.
По материалам:
УНІАН
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