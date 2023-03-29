Еврокомиссия разработает механизм финансовых гарантий для участников рынка газа в Украине — Чернышев Сегодня 08:34 — Энергетика

Еврокомиссия разработает механизм финансовых гарантий для участников рынка газа в Украине — Чернышев

Европейская комиссия начнет разрабатывать механизм многосторонних финансовых гарантий для участников рынка газа, желающих работать в Украине.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон во время встречи с украинской делегацией, сообщает глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в Фейсбуке

«Стимулирование разработки многосторонних финансовых гарантий для участников рынка газа, желающих работать в Украине, стало одной из главных тем встречи вместе с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Еврокомиссар Симсон заверила, что рабочая группа под ее руководством по поддержке Украины начнет разрабатывать такой механизм», — написал Чернышев.

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По его словам, важно, что то, какой будет нефтегазовая отрасль Украины после победы, решается уже сейчас.

«Это чрезвычайно мощный сигнал и основа для укрепления нашей общей энергетической безопасности», — добавил Чернышев.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает усилить сотрудничество с европейскими партнерами по хранению газа в подземных газохранилищах и добыче газа.

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Укрінформ По материалам:

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