Еврокомиссия разработает механизм финансовых гарантий для участников рынка газа в Украине — Чернышев
Европейская комиссия начнет разрабатывать механизм многосторонних финансовых гарантий для участников рынка газа, желающих работать в Украине.
Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон во время встречи с украинской делегацией, сообщает глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в Фейсбуке.
«Стимулирование разработки многосторонних финансовых гарантий для участников рынка газа, желающих работать в Украине, стало одной из главных тем встречи вместе с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Еврокомиссар Симсон заверила, что рабочая группа под ее руководством по поддержке Украины начнет разрабатывать такой механизм», — написал Чернышев.
Читайте также
По его словам, важно, что то, какой будет нефтегазовая отрасль Украины после победы, решается уже сейчас.
«Это чрезвычайно мощный сигнал и основа для укрепления нашей общей энергетической безопасности», — добавил Чернышев.
Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает усилить сотрудничество с европейскими партнерами по хранению газа в подземных газохранилищах и добыче газа.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью