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Еврокомиссия разрабатывает систему льгот для стран-кандидатов, которая сможет предоставить преимущества членства еще до вступления

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Льготы будут предоставляться индивидуально
Льготы будут предоставляться индивидуально
Европейская комиссия готовит новую систему льгот, которая позволит странам-кандидатам получить часть преимуществ членства в ЕС еще до официального вступления.
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседников, речь идет о постепенной интеграции. В зависимости от прогресса в реформах страны-кандидаты смогут получить доступ к отдельным программам финансирования ЕС, более выгодные условия торговли, частичный доступ к единому рынку и другим европейским инициативам.

Как будут предоставлять льготы

Как говорит один из чиновников, льготы будут предоставляться индивидуально, в зависимости от того, насколько страна приблизила свое законодательство к нормам ЕС. В то же время страны-кандидаты не будут иметь права голоса и других политических полномочий государств-членов.
В Еврокомиссии считают, что это поможет поддержать страны-кандидаты, даже если их вступление в Евросоюз займет еще много лет. Инициатива рассматривается как способ сохранить заинтересованность Украины, Молдовы и других кандидатов в евроинтеграции без обещаний быстрого вступления.
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По информации Politico, новая схема имеет больше шансов получить поддержку, чем предыдущие предложения. Франция и Германия уже поддерживали похожие идеи, а Еврокомиссия планирует вынести этот вопрос на обсуждение лидеров ЕС осенью.
В то же время, Украина и Черногория ранее выступали против концепции «облегченного членства», отмечая, что она не должна стать альтернативой полноправному вступлению в Европейский Союз.
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Кроме того, еврокомиссар по расширению Марта Кос ранее заявляла, что ведомство работает над новыми правилами, которые позволят реагировать, если после вступления новые страны-члены начнут отходить от принципов ЕС. Это должно успокоить государства блока, которые опасаются, что Евросоюз будет расширяться слишком быстро.

Какие успехи Украины на пути в ЕС?

Украина активизировала сотрудничество с ЕС в 2014 году после победы Революции достоинства. В том же году ВРУ и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года она вступила в силу в полном объеме. Курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО был закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и выдвинула ряд условий, которые страна должна выполнить перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата.
В конце 2023 года Евросоюз разрешил начать переговоры. Формально они стартовали в 2024-м, но процесс замедлился, в частности, из-за позиции тогдашнего премьера Венгрии Виктора Орбана, который блокировал открытие переговорных кластеров.
По материалам:
theБабель
УкраинаЕСЕврокомиссия
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