Еврокомиссия представила предложения наказаний за нарушение санкций — Finance.ua

Еврокомиссия представила предложения наказаний за нарушение санкций
Европейская комиссия выдвинула предложение по гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Пока продолжается российская агрессия против Украины, чрезвычайно важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью имплементированы, а нарушение этих мер не окупилось. Предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах» — говорится в сообщении.
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Как отмечается, реализация ограничительных мер ЕС после российской атаки на Украину продемонстрировала сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в различных юрисдикциях посредством продуманных юридических и финансовых структур.
Предлагаемая Еврокомиссией директива имеет целью установить одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах.
Основные элементы предложения включают перечень уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС, таких как:
- предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу подсанкционного лица, юридического лица или органа;
- необеспечение замораживания этих средств;
- предоставление возможности въезда подсанкционных лиц на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена;
- проведение операций с третьими странами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
- торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;
- ведение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
- предоставление других услуг, запрещенных или ограниченных, таких как юридические консультационные услуги, трастовые услуги и услуги по налоговому консультированию.
Правонарушения будут охватывать также обход ограничительных мер ЕС.
Кроме того, предложение Еврокомиссии содержит общие базовые стандарты наказаний:
- в зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в размере не менее пяти лет лишения свободы;
- компании могут нести ответственность в размере не менее 5% общего мирового оборота юридического лица (компании) за коммерческий год, предшествовавший решению о финансировании.
Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной процедуры.
В мае 2022 года Еврокомиссия предложила добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений ЕС. В то же время, комиссия предложила новые усиленные правила по возврату и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС.
Предложения поступают в контексте рабочей группы «Заморозить и конфисковать», созданной в марте.
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