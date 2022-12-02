Еврокомиссия представила предложения наказаний за нарушение санкций — Finance.ua

Еврокомиссия представила предложения наказаний за нарушение санкций Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Еврокомиссия представила предложения наказаний за нарушение санкций

Европейская комиссия выдвинула предложение по гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Пока продолжается российская агрессия против Украины, чрезвычайно важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью имплементированы, а нарушение этих мер не окупилось. Предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах» — говорится в сообщении.

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Как отмечается, реализация ограничительных мер ЕС после российской атаки на Украину продемонстрировала сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в различных юрисдикциях посредством продуманных юридических и финансовых структур.

Предлагаемая Еврокомиссией директива имеет целью установить одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах.

Основные элементы предложения включают перечень уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС, таких как:

предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу подсанкционного лица, юридического лица или органа;

необеспечение замораживания этих средств;

предоставление возможности въезда подсанкционных лиц на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена;

проведение операций с третьими странами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;

торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;

ведение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;

предоставление других услуг, запрещенных или ограниченных, таких как юридические консультационные услуги, трастовые услуги и услуги по налоговому консультированию.

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Правонарушения будут охватывать также обход ограничительных мер ЕС.

Кроме того, предложение Еврокомиссии содержит общие базовые стандарты наказаний:

в зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в размере не менее пяти лет лишения свободы;

компании могут нести ответственность в размере не менее 5% общего мирового оборота юридического лица (компании) за коммерческий год, предшествовавший решению о финансировании.

Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной процедуры.

В мае 2022 года Еврокомиссия предложила добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений ЕС. В то же время, комиссия предложила новые усиленные правила по возврату и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС.

Предложения поступают в контексте рабочей группы «Заморозить и конфисковать», созданной в марте.

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Європейська правда По материалам:

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