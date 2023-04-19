Еврокомиссия предложила создать «Европейский киберщит» стоимостью 1,1 млрд евро — Finance.ua

Еврокомиссия предложила создать «Европейский киберщит» стоимостью 1,1 млрд евро Сегодня 21:36 — Мир

Еврокомиссия предложила создать «Европейский киберщит» стоимостью 1,1 млрд евро

Европейская комиссия объявила о плане противодействия растущим угрозам для кибербезопасности стоимостью 1,1 миллиарда евро, отметив растущую обеспокоенность по поводу серии громких хакерских атак.

Об этом говорится в заявлении ЕК.

Для быстрого и эффективного выявления основных киберугроз Еврокомиссия предлагает создать Европейский киберщит — общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных оперативных центров безопасности (SOC) по всему ЕС.

Это организации, на которые возложена задача выявлять киберугрозы и реагировать на них. Они будут использовать самые современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и передовой анализ данных для выявления и своевременного предупреждения о киберугрозах и инцидентах на трансграничном уровне. В свою очередь, органы власти и соответствующие организации смогут более эффективно и оперативно реагировать на серьезные инциденты.

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Эти центры могут работать в начале 2024 года. На подготовительном этапе создания Европейского киберщита в апреле 2023 года Комиссия в рамках программы Цифровая Европа отобрала три консорциума трансграничных оперативных центров безопасности (SOC), объединяющих государственные органы из 17 стран-членов ЕС и Исландии.

Механизм реагирования на кибернетические чрезвычайные ситуации будет проверять организации в таких критически важных секторах как здравоохранение, транспорт и энергетика на предмет потенциальной уязвимости.

План также предусматривает создание Резерва кибербезопасности ЕС, состоящего из служб реагирования на инциденты, которые будут вмешиваться по просьбе страны или учреждения ЕС в случае значительного или масштабного инцидента в сфере кибербезопасности.

Общий бюджет всех мер, предусмотренных Актом ЕС о киберсолидарности, составляет 1,1 миллиарда евро, из которых около 2/3 будет профинансировано Евросоюзом через программу «Цифровая Европа».

Економічна Правда По материалам:

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