Еврокомиссия предложила создать «Европейский киберщит» стоимостью 1,1 млрд евро — Finance.ua
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Еврокомиссия предложила создать «Европейский киберщит» стоимостью 1,1 млрд евро

Мир
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Еврокомиссия предложила создать «Европейский киберщит» стоимостью 1,1 млрд евро
Еврокомиссия предложила создать «Европейский киберщит» стоимостью 1,1 млрд евро
Европейская комиссия объявила о плане противодействия растущим угрозам для кибербезопасности стоимостью 1,1 миллиарда евро, отметив растущую обеспокоенность по поводу серии громких хакерских атак.
Об этом говорится в заявлении ЕК.
Для быстрого и эффективного выявления основных киберугроз Еврокомиссия предлагает создать Европейский киберщит — общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных оперативных центров безопасности (SOC) по всему ЕС.
Это организации, на которые возложена задача выявлять киберугрозы и реагировать на них. Они будут использовать самые современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и передовой анализ данных для выявления и своевременного предупреждения о киберугрозах и инцидентах на трансграничном уровне. В свою очередь, органы власти и соответствующие организации смогут более эффективно и оперативно реагировать на серьезные инциденты.
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Эти центры могут работать в начале 2024 года. На подготовительном этапе создания Европейского киберщита в апреле 2023 года Комиссия в рамках программы Цифровая Европа отобрала три консорциума трансграничных оперативных центров безопасности (SOC), объединяющих государственные органы из 17 стран-членов ЕС и Исландии.
Механизм реагирования на кибернетические чрезвычайные ситуации будет проверять организации в таких критически важных секторах как здравоохранение, транспорт и энергетика на предмет потенциальной уязвимости.
План также предусматривает создание Резерва кибербезопасности ЕС, состоящего из служб реагирования на инциденты, которые будут вмешиваться по просьбе страны или учреждения ЕС в случае значительного или масштабного инцидента в сфере кибербезопасности.
Общий бюджет всех мер, предусмотренных Актом ЕС о киберсолидарности, составляет 1,1 миллиарда евро, из которых около 2/3 будет профинансировано Евросоюзом через программу «Цифровая Европа».
По материалам:
Економічна Правда
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